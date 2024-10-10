Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de jandarma ekipleri eylülde 22 bin 999 aracı kontrol etti

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince, geçen ay 22 bin 999 aracın kontrol edildiği, kural ihlalinde bulunanlara cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de jandarma ekipleri eylülde 22 bin 999 aracı kontrol etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince, geçen ay 22 bin 999 aracın kontrol edildiği, kural ihlalinde bulunanlara cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde geçen ay 22 bin 999 aracı kontrol etti.

        Denetimlerde, 32'si alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü olmak üzere, trafikte kural ihlalinde bulunan 1721 sürücüye toplam 5 milyon 169 bin 837 lira idari para cezası uygulandı, 269 araç trafikten men edildi.

        Açıklamada, jandarma trafik ekiplerinin, vatandaşların mal ve can güvenliğinin korunması, güvenli seyahat edebilmelerinin sağlanması amacıyla kontrollerini sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Nevşehir kabak çekirdeğinin üretimi coğrafi işaretle arttı
        Nevşehir kabak çekirdeğinin üretimi coğrafi işaretle arttı
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan hastalara moral ziyareti
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan hastalara moral ziyareti
        19 ilde 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonu; 76 gözaltı
        19 ilde 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonu; 76 gözaltı
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, NEVÜ'yü ziyaret etti
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, NEVÜ'yü ziyaret etti
        Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 76 gözaltı
        Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 76 gözaltı
        Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı
        Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı