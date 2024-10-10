Nevşehir'de jandarma ekipleri eylülde 22 bin 999 aracı kontrol etti

Nevşehir'de jandarma ekiplerince, geçen ay 22 bin 999 aracın kontrol edildiği, kural ihlalinde bulunanlara cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde geçen ay 22 bin 999 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, 32'si alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü olmak üzere, trafikte kural ihlalinde bulunan 1721 sürücüye toplam 5 milyon 169 bin 837 lira idari para cezası uygulandı, 269 araç trafikten men edildi.