Kozaklı'da 700 vatandaşa emniyetin projeleri tanıtıldı
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde polis ekipleri, emniyetin yürüttüğü projelerle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde polis ekipleri, emniyetin yürüttüğü projelerle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "UYUMA" projesi kapsamında Kozaklı Spor Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler, yaklaşık 700 kişinin katıldığı programda, "Narko Nokta", "Narko Rehber", "Foto Blok", "En İyi Narkotik Polisi Anne" projelerini tanıtıp, broşür dağıttı.
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