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        "Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kongresi" 13 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla Nevşehir'de başladı

        Nevşehir'de 13 ülkeden akademisyenlerin katıldığı "Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon ESEP 2024 Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:23
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        "Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kongresi" 13 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla Nevşehir'de başladı
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        Nevşehir'de 13 ülkeden akademisyenlerin katıldığı "Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon ESEP 2024 Kongresi" başladı.

        Kapadokya Üniversitesinin (KÜN) Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki yerleşkesinde, KÜN, Çukurova Üniversitesi, Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği'nce (LEGADDER) düzenlenen kongrenin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimi ilk, orta, üniversite ve hayat boyu olmak üzere ayırdığını, pedagojik yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

        21'inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların hayatları boyunca 10-15 meslek değiştireceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Karasar, devletlerin bugünkü sistemleri taşıyacak güçlerinin bulunamayabileceğini dile getirdi.

        Türkiye'de mevcut eğitim sisteminin birçok gelişmiş ülkeden farklı noktada olduğunu vurgulayan Karasar, şöyle konuştu:

        "Türk milli eğitim sistemi ilk ve orta öğretimi kapsayacak şekilde devasa, merkezi, hem de bedava. Dünyada, Türkiye zenginliğinde ve ekonomik şartlarında olup da eğitimi, sağlığı, güvenliği insanlara bedava sunan hiçbir ülke düşünemiyorum. Türkiye'nin yaptığını, Norveç, Danimarka, İsveç hatta Almanya bile yapamıyor. Mesela üniversite öğrencilerine barınma imkanı sunulmasını dahi devlet çözüyor. Allah devlete zeval vermesin. Eğitim çok eleştirilir ama benim çocuğum Ürgüp'te ortaokul öğrencisi ve devlet okuluna gidiyor. Kızımı ABD'de okutsam bu kadar iyi eğitim alamazdı."

        LEGADDER Başkanı Gökhan Arıkan da gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkini geçen yıl İskenderun'da düzenlediklerini kongrenin ikinci ayağında, Türkiye, Avusturya ve Kazakistan'dan akademisyenlerin bizzat, 10 ülkeden de dolaylı katılım sağladıklarını ifade etti.

        Kongrenin amacının akademi ile saha arasındaki işbirliklerinde köprü kurulması olduğunu kaydeden Arıkan, "Eğitimin tüm paydaşlarının yer aldığı kongre olacak. Yüz yüze oturumlarda birçok atölye çalışması, panel ve çalıştay gerçekleştirilecek. Umarım katkı sağlayacaktır. Kongremizi KÜN'ün kurucusu merhum Alev Alatlı anısına gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Farklı salonlarda çeşitli konu başlıklarındaki oturumlarla devam eden kongre, 17 Kasım'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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