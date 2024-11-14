"Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kongresi" 13 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla Nevşehir'de başladı

Nevşehir'de 13 ülkeden akademisyenlerin katıldığı "Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon ESEP 2024 Kongresi" başladı.

Kapadokya Üniversitesinin (KÜN) Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki yerleşkesinde, KÜN, Çukurova Üniversitesi, Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği'nce (LEGADDER) düzenlenen kongrenin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimi ilk, orta, üniversite ve hayat boyu olmak üzere ayırdığını, pedagojik yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de mevcut eğitim sisteminin birçok gelişmiş ülkeden farklı noktada olduğunu vurgulayan Karasar, şöyle konuştu:

"Türk milli eğitim sistemi ilk ve orta öğretimi kapsayacak şekilde devasa, merkezi, hem de bedava. Dünyada, Türkiye zenginliğinde ve ekonomik şartlarında olup da eğitimi, sağlığı, güvenliği insanlara bedava sunan hiçbir ülke düşünemiyorum. Türkiye'nin yaptığını, Norveç, Danimarka, İsveç hatta Almanya bile yapamıyor. Mesela üniversite öğrencilerine barınma imkanı sunulmasını dahi devlet çözüyor. Allah devlete zeval vermesin. Eğitim çok eleştirilir ama benim çocuğum Ürgüp'te ortaokul öğrencisi ve devlet okuluna gidiyor. Kızımı ABD'de okutsam bu kadar iyi eğitim alamazdı."