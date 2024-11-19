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        Nevşehir'de aracın çarptığı kediye itfaiye ekiplerinden yardım eli

        Nevşehir'de aracın çarpması sonucu yaralanan kedi, itfaiye ekiplerince veteriner kliniğine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:32
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        Nevşehir'de aracın çarptığı kediye itfaiye ekiplerinden yardım eli
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        Nevşehir'de aracın çarpması sonucu yaralanan kedi, itfaiye ekiplerince veteriner kliniğine götürüldü.

        15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralan ve çevredeki çocuklarca yol kenarına taşınan kedi, panikleyip bir ağaca çıktı.

        Yaralı kediye bulunduğu yerden indiremeyen çocukların haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ağaçtan indirdiği ve kafese yerleştirdiği kedi, tedavi edilmek üzere belediye veteriner kliniğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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