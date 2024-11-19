Nevşehir'de aracın çarptığı kediye itfaiye ekiplerinden yardım eli

Ekiplerin ağaçtan indirdiği ve kafese yerleştirdiği kedi, tedavi edilmek üzere belediye veteriner kliniğine götürüldü.

15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralan ve çevredeki çocuklarca yol kenarına taşınan kedi, panikleyip bir ağaca çıktı.

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