Kırıkkale'de bıçakla annesini yaralayıp eniştesini öldüren kişi gözaltına alındı

Olayın ardından eniştesinin aracıyla kaçan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, C.T. (36), Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı annesi Döndü T. (56) ve eniştesi M.T'yi (48) bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

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