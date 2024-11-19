Kırıkkale'de bıçakla annesini yaralayıp eniştesini öldüren kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'de bıçakla annesini yaralayıp eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de bıçakla annesini yaralayıp eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, C.T. (36), Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı annesi Döndü T. (56) ve eniştesi M.T'yi (48) bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Döndü T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Emekli uzman erbaş olduğu öğrenilen M.T'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayın ardından eniştesinin aracıyla kaçan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı.
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