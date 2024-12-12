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        Moldova Komrat Devlet Üniversitesi heyeti NEVÜ'de

        Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Serghei Zaharia, beraberindeki heyetle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:18
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        Moldova Komrat Devlet Üniversitesi heyeti NEVÜ'de
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        Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Serghei Zaharia, beraberindeki heyetle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Zaharia, yaklaşık üç yıldır iş birliği protokolü ve Erasmus+ ikili anlaşması kapsamında NEVÜ'yü ziyaret etti.

        Zaharia ve beraberindekiler, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Çatak, Prof. Dr. Bayram Deviren ve Prof. Dr. Özlem Fındık tarafından karşılandı.

        Üniversiteler arası ikili iş birlikleri üzerine görüşme yapan heyetler, iki üniversite arasındaki akademik ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi adına ortak diploma programlarının açılması ve işleyişi, ortak projeler, akademisyen ve öğrenci hareketliliklerinin genişletilmesi, Türkiye, Moldova ve dünyada yükseköğretimin geleceği konularını görüştü.

        Programda, NEVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Başak Coşkun tarafından, NEVÜ'nün izlediği kurumsal kalite denetimi süreçlerindeki çalışmaları, fiziki yapılanması, Kapadokya'nın sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikler hakkında sunum yapıldı.

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