Nevşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkisinde, Kızılırmak kıyısında denetim yaptı.
Ekipler, kaçak balık avlayan İ.D. ve N.M'yi yakaladı.
Şüpheliler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılırken şişme bot, bot motoru, akü, kürek ve balık toplama kepçesine el konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.