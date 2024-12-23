Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan biri tutuklandı.
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada 16 operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramada, 47,02 gram sentetik uyuşturucu ve 3,85 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonlarda yakalanan 33 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.