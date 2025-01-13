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        Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobilin alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobil alev aldı, kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 00:48 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:48
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        Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobilin alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobil alev aldı, kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan K.S. yönetimindeki 38 AHU 218 plakalı otomobil, aynı istikametteki Ş.Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarpan her iki araç alev aldı.

        Çevredekilerin yardımıyla yangın alanından uzaklaştırılan yaralı sürücüler, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil ve motosikletteki yangın, Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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