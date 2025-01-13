Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobilin alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarpan her iki araç alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan K.S. yönetimindeki 38 AHU 218 plakalı otomobil, aynı istikametteki Ş.Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

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