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        NEVÜ'de "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konferansı düzenlendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:38
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        NEVÜ'de "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konferansı düzenlendi
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'ndaki program, NEVÜ Uluslararası İlişkiler Topluluğu ile Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirildi.

        İİBF Dekanı Prof. Dr. İlhan Güllü, bu tür akademik etkinliklerin gençlerde çevre bilincinin güçlenmesine ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

        Güllü, yeşil mutabakata yönelik gençlik stratejisinin geliştirilmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından önemli sonuçları olacağını kaydetti.

        Prof. Dr. Hasan Yaylı da Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'deki yansımaları ve aşırı tüketim alışkanlıklarının doğaya etkilerini değerlendirdi.

        Etkinlik, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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