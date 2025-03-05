NEVÜ'de "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konferansı düzenlendi

Prof. Dr. Hasan Yaylı da Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'deki yansımaları ve aşırı tüketim alışkanlıklarının doğaya etkilerini değerlendirdi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. İlhan Güllü, bu tür akademik etkinliklerin gençlerde çevre bilincinin güçlenmesine ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'ndaki program, NEVÜ Uluslararası İlişkiler Topluluğu ile Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirildi.

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