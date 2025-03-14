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        Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:58
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        Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.A, saklandıkları evde yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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