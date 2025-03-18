Nevşehir'de şehit yakınları, gaziler ve aileleri iftarda buluştu

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Vali Ali Fidan ev sahipliğinde Nevşehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, huzur ve güven ortamının şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla sağlandığını belirtti.

Vatan uğruna hayatlarını feda edenleri şükranla anan Fidan, şöyle dedi:

"Biliyoruz ki bu topraklarda özgürce yaşayabiliyor, bu sofralarda huzur içinde oturabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehit ve gazi yakınlarının yanında olmayı onur ve vefa borcu olarak görüyoruz. Onların hakkını ödememiz mümkün değildir. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, değerli gazilerimiz ve yakınları, sizler, bizim en kıymetli misafirlerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere yadigarısınız."

İl Müftüsü Kazım Güzel'in duasıyla sona eren iftar programında Fidan, şehit ve gazi aileleriyle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.