Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ürgüp-Nevşehir kara yolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, seyir halindeki M.G. idaresindeki 50 FE 623 plakalı otomobilden duman çıktığını fark etti.
Ekipler, anonsla sürücüyü uyararak araçtan inmesini sağladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın ön kısmını saran yangını söndürdü.
Yangın, otomobilde hasara neden oldu.
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