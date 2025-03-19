Nevşehir ve Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar protesto edildi

Nevşehir ve Kırıkkale'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformunca Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına konuşan Harun Öcal, İsrail'in uzun yıllardır Filistin’de insanlığın utanç tablosu niteliğinde zulümlere imza attığını belirtti.

Siyonistlerin saldırıları sonucu bugüne kadar yüz binlerce masum Filistin halkının çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapılmadan şehit edildiğini dile getiren Öcal, İsrail'in sadece son 15 ayda 60 binden fazla sivili katlettiğini vurguladı.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozarak yeni bir insanlık suçu işlediğini ifade eden Öcal, "BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Devletler, sorumlu uluslararası teşkilat ve kurumlar, ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail’i kararlara uymaya zorlamalıdır." diye konuştu.

Etkinlik, duanın ardından sona erdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de teravih namazı sonrası Nur Camisi'nin bahçesinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına konuşan Yusuf Bayraktar, Filistin direnişi ile aralarındaki ateşkesi ihlal eden Siyonistlerin, Gazze'de yeni bir katliama imza attıklarına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu insanları gece vakti uykularında şehit ettiğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın sessizliğinden güç alan İsrail güçleri, çok yakın zamanda zilleti en doruklarında yaşayacaktır. Gazze'de her fırsatta savaş suçu işleyen bu katillere artık 'dur' denilmelidir. Bizler meydanları terk etmeyeceğiz, maddi sahadaki cihattan geri durmayacağız. Bizler Türkiye'deki Müslümanlar olarak, İsrail'in işgal, soykırım ve terör politikalarına karşı durmaya devam edeceğiz."