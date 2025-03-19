Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir ve Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar protesto edildi

        Nevşehir ve Kırıkkale'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir ve Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar protesto edildi
        ABONE OL

        Nevşehir ve Kırıkkale'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail protesto edildi.

        Filistin'e Destek Platformunca Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

        Platform adına konuşan Harun Öcal, İsrail'in uzun yıllardır Filistin’de insanlığın utanç tablosu niteliğinde zulümlere imza attığını belirtti.

        Siyonistlerin saldırıları sonucu bugüne kadar yüz binlerce masum Filistin halkının çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapılmadan şehit edildiğini dile getiren Öcal, İsrail'in sadece son 15 ayda 60 binden fazla sivili katlettiğini vurguladı.

        İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozarak yeni bir insanlık suçu işlediğini ifade eden Öcal, "BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Devletler, sorumlu uluslararası teşkilat ve kurumlar, ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail’i kararlara uymaya zorlamalıdır." diye konuştu.

        Etkinlik, duanın ardından sona erdi.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de teravih namazı sonrası Nur Camisi'nin bahçesinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına konuşan Yusuf Bayraktar, Filistin direnişi ile aralarındaki ateşkesi ihlal eden Siyonistlerin, Gazze'de yeni bir katliama imza attıklarına dikkati çekti.

        İsrail güçlerinin aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu insanları gece vakti uykularında şehit ettiğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Bugün başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın sessizliğinden güç alan İsrail güçleri, çok yakın zamanda zilleti en doruklarında yaşayacaktır. Gazze'de her fırsatta savaş suçu işleyen bu katillere artık 'dur' denilmelidir. Bizler meydanları terk etmeyeceğiz, maddi sahadaki cihattan geri durmayacağız. Bizler Türkiye'deki Müslümanlar olarak, İsrail'in işgal, soykırım ve terör politikalarına karşı durmaya devam edeceğiz."

        Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndür...
        Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndür...
        NEVÜ öğrencilerince tasarlanan konteyner örnekleri sergilendi
        NEVÜ öğrencilerince tasarlanan konteyner örnekleri sergilendi
        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Nevşehir'de şehit yakınları, gaziler ve aileleri iftarda buluştu
        Nevşehir'de şehit yakınları, gaziler ve aileleri iftarda buluştu
        Zeytin Dalı Harekatı gazisine Devlet Övünç Madalyası verildi
        Zeytin Dalı Harekatı gazisine Devlet Övünç Madalyası verildi
        Kayseri ve çevre illerde "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlen...
        Kayseri ve çevre illerde "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlen...