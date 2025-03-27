Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cevher Dudayev Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı'nda S.A.Ç. idaresindeki 16 BCV 712 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 50 ADZ 577 plakalı otomobil Nar Kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i bebek 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.