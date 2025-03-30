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        Nevşehir'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:16
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        Nevşehir'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Nevşehir’in Avanos ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.Ö.G'nin (17) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, ilçeye bağlı Özkonak beldesinde, M.D. (41) idaresindeki 38 EP 996 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü M.D'nin hayatını kaybetti belirlendi.

        Yaralanan N.S.D, H.N. ve N.D. ise ekiplerce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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