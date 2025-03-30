Nevşehir'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan N.S.D, H.N. ve N.D. ise ekiplerce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.Ö.G'nin (17) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, ilçeye bağlı Özkonak beldesinde, M.D. (41) idaresindeki 38 EP 996 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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