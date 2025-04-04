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        Nevşehir'de çevreyi kirletenlere ceza yazılacak

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirecekleri yeni düzenlemelerle çevreyi kirletenlere para cezası uygulanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:17
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        Nevşehir'de çevreyi kirletenlere ceza yazılacak
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirecekleri yeni düzenlemelerle çevreyi kirletenlere para cezası uygulanacağını bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Temiz şehir Nevşehir" sloganıyla mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında alanda inceleme yapan Arı, çevre temizliği konusunda vatandaşlardan daha duyarlı davranmalarını istedi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Arı, gelecek ay belediye meclisinde yapılacak görüşmelerin ardından çevre kirliliğine neden olanlara yönelik cezai işlem yapılabilmesi için yeni yasal düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

        Kenti, Türkiye'nin en temiz şehri yapma hedefinde olduklarını ve bunun için gayretle çalıştıklarını kaydeden Arı, buna karşın kaldırımlar, park ve yeşil alanları sorumsuzca kirletenlere karşı da ciddi tedbirler alma kararı verdiklerini dile getirdi.

        Arı, "Belediye çalışanlarımız vatandaşlarımızın tertemiz bir çevrede yaşaması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize destek olmasını istiyoruz. Sokakta bazen karşılaştığımız manzaralar bizi çok üzüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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