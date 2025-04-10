Kapadokya baharda karla güzelleşti

Kapadokya'da ilkbaharda çiçeklerin açtığı vadiler, beyaz örtüyle kaplandı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altına düştüğü bölgede turistler, karlı manzarada fotoğraf çektirdi, vadilerde yürüyüş yaptı.

Güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler kar altında kaldı.

Bölgede gezinti yapan Brezilyalı turist Paulo Amorim, AA muhabirine, Kapadokya ziyaretinde beklemedikleri kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Karla ortaya çıkan manzara bizim için şaşırtıcı ve güzel. Burada harika bir manzarayı keşfediyorum." dedi.

Adriana Falconi ise balon turuna katılmayı istediğini ancak hava koşullarından dolayı turun ertelenmesiyle peribacaları arasında vadi yürüyüşü yaptıklarını kaydederek, "Dün yağmur altında gezmiştik, bugün de kar yağdı. Bence burası mükemmel bir atmosfere sahip." şeklinde konuştu.