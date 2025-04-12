Çocukken amatör olarak başladığı turist rehberliğini sektör temsilcisi olarak yürütüyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çocukluk çağlarında yabancı turistlere bölgeyi tanıtmak için gönüllü başladığı rehberliği meslek edinen 45 yaşındaki Özay Onur, turizm elçiliğini Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı olarak sürdürüyor.

Kapadokya'da 1990'lı yılların başında bölgeye gelen yabancı turistlere eşlik ederek tarihi mekanları gezdiren Onur, aldığı bahşişlerle ev ekonomisine de katkı sundu.

Turizm elçiliğini hayatının değerli unsurlarından biri olarak görmeye başlayan Onur, eğitimini de bu alanda tamamladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında rehberlik mesleğine başlayan Onur, 2021'de NERO Başkanı olurken, bu yıl da Turist Rehberleri Odaları Birliğinin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

- Turistlere dut ikram ederek İngilizceyi öğrendi

NERO Başkanı Onur, AA muhabirine, gönüllü turizm elçisi olabilmek adına rehberliğe başladığını ve bunu zamanla tüm yaşamına yansıttığını söyledi.

Bölgede 1990'lı yılların hem turist rehberi sayısının hem de tesislerin yetersiz olduğu bir dönem olduğunu anlatan Onur, şöyle konuştu:

"O dönem Ürgüp Meydanı'nda gezen turistlerle konuşup onları gezdirmek isterdim. Onlar da bir çocuğun teklifini seve seve kabul ederdi. Bu şekilde rehberliğe başladık. Eskiden seyahat kitapları olurdu, turistler bu kitaplarda yazan yerleri ziyaret ederdi. Büyüdüğüm mahallede bir dut ağacı vardı. Topladığım dutları turistlere ikram ederken kurduğum iletişimle İngilizce öğrenmeye başladım. Arkadaşlarım 1 liralık cep harçlığını farklı yerlerde harcarken ben mum alır, Temenni Tepesi'ndeki tünellerde turistleri gezdirirdim. Böylece aile ekonomisine katkıda bulunduk. Annem verdiğim paraları biriktirirmiş sonrasında eğitimim için bana geri verdi. Bu durum beni çok etkiledi ve kendime 'İyi bir rehber ve insan olacağım' diye söz verdim."

- Kurduğu akademide genç rehberler tecrübe kazanıyor

Turist rehberliğinin Anadolu kimliğinin yabancı konuklara yansıtıldığı önemli bir meslek olduğuna dikkati çeken Onur, medeniyetlere ev sahipliği yapmış ülke toprakları, kültürü, tarihi ve doğasının rehberler aracılığıyla aktarılabildiğini kaydetti.