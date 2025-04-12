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        Çocukken amatör olarak başladığı turist rehberliğini sektör temsilcisi olarak yürütüyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çocukluk çağlarında yabancı turistlere bölgeyi tanıtmak için gönüllü başladığı rehberliği meslek edinen 45 yaşındaki Özay Onur, turizm elçiliğini Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı olarak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:10
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        Çocukken amatör olarak başladığı turist rehberliğini sektör temsilcisi olarak yürütüyor
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        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çocukluk çağlarında yabancı turistlere bölgeyi tanıtmak için gönüllü başladığı rehberliği meslek edinen 45 yaşındaki Özay Onur, turizm elçiliğini Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı olarak sürdürüyor.

        Kapadokya'da 1990'lı yılların başında bölgeye gelen yabancı turistlere eşlik ederek tarihi mekanları gezdiren Onur, aldığı bahşişlerle ev ekonomisine de katkı sundu.

        Turizm elçiliğini hayatının değerli unsurlarından biri olarak görmeye başlayan Onur, eğitimini de bu alanda tamamladı.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında rehberlik mesleğine başlayan Onur, 2021'de NERO Başkanı olurken, bu yıl da Turist Rehberleri Odaları Birliğinin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

        - Turistlere dut ikram ederek İngilizceyi öğrendi

        NERO Başkanı Onur, AA muhabirine, gönüllü turizm elçisi olabilmek adına rehberliğe başladığını ve bunu zamanla tüm yaşamına yansıttığını söyledi.

        Bölgede 1990'lı yılların hem turist rehberi sayısının hem de tesislerin yetersiz olduğu bir dönem olduğunu anlatan Onur, şöyle konuştu:

        "O dönem Ürgüp Meydanı'nda gezen turistlerle konuşup onları gezdirmek isterdim. Onlar da bir çocuğun teklifini seve seve kabul ederdi. Bu şekilde rehberliğe başladık. Eskiden seyahat kitapları olurdu, turistler bu kitaplarda yazan yerleri ziyaret ederdi. Büyüdüğüm mahallede bir dut ağacı vardı. Topladığım dutları turistlere ikram ederken kurduğum iletişimle İngilizce öğrenmeye başladım. Arkadaşlarım 1 liralık cep harçlığını farklı yerlerde harcarken ben mum alır, Temenni Tepesi'ndeki tünellerde turistleri gezdirirdim. Böylece aile ekonomisine katkıda bulunduk. Annem verdiğim paraları biriktirirmiş sonrasında eğitimim için bana geri verdi. Bu durum beni çok etkiledi ve kendime 'İyi bir rehber ve insan olacağım' diye söz verdim."

        - Kurduğu akademide genç rehberler tecrübe kazanıyor

        Turist rehberliğinin Anadolu kimliğinin yabancı konuklara yansıtıldığı önemli bir meslek olduğuna dikkati çeken Onur, medeniyetlere ev sahipliği yapmış ülke toprakları, kültürü, tarihi ve doğasının rehberler aracılığıyla aktarılabildiğini kaydetti.

        NERO Başkanı olduktan sonra mesleğe yeni başlayan rehberlerin tecrübe kazanmaları amacıyla eğitim çalışmaları da planladıklarını anlatan Onur, "Tecrübeli meslektaşlarımızla yeni başlayan rehberlerin buluşmasını sağlamak amacıyla 'NERO Akademi'yi kurduk. Her ay eğitim seminerlerinin yanı sıra 6 ayda bir eğitim turları yapmaktayız. Rehberliğin önemli noktası, sahip olunan bilgiyi anlatabilmektir. Bölgenin ruhunu yansıtabildiğinizde başarılı rehber oluyorsunuz. Bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi ile protokol imzaladık. Akademisyenlerden de destek alıyoruz." diye konuştu.

        Onur, rehberliği ilk günkü heyecan ve sevgiyle icra ettiğini, yaşamı boyunca Türkiye'nin zenginliklerini yabancı turistlere tanıtabilmek için azimle çalışacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

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