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        Görme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla öğreniyor

        RAMAZAN KÖSEDAĞ - Nevşehir'de İl Müftülüğünce açılan kursa katılan görme engelli kadınlar, Braille alfabesiyle (kabartma yazıyla) Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:32
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        Görme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla öğreniyor
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        RAMAZAN KÖSEDAĞ - Nevşehir'de İl Müftülüğünce açılan kursa katılan görme engelli kadınlar, Braille alfabesiyle (kabartma yazıyla) Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin sevincini yaşıyor.

        Yaklaşık 2 yıl önce müftülük binasında açılan kursa katılan görme engelli 5 kadın, Kur'an-ı Kerim okumak için eğitim almaya başladı.

        Hazırlık sürecinde boncuk ve kabartmalı kağıt parçalarıyla eğitime hazırlanan kadınlar, okumaya geçtiklerinde ise Braille alfabesiyle hazırlanan özel Kur'an-ı Kerim'i kullandı.

        Kursiyerler, öğrenme sürecinde çeşitli zorluklara rağmen kararlılıkla derslere devam ederken, eğitmenler bireysel ihtiyaçları dikkate alarak özel metotlarla destek veriyor.

        Kur'an-ı Kerim öğreticisi Sümeyra Karadeniz, AA muhabirine, kursiyerlerin haftada 2 gün gerçekleştirilen eğitimlere özveriyle devam ettiklerini söyledi.

        Elif-Ba eğitiminin görme engelliler için tamamlanma sürecinin yaklaşık 1 yıl olduğunu anlatan Karadeniz, şöyle konuştu:

        "Görme gibi bir nimete sahipken dahi Kur'an-ı Kerim'i okumanın zorlukları var. Hiç görmeden parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim okumak ise çok daha zor. Kursiyerlerimiz yaşları ilerlediği ve okuma yazma da bilmediklerinden zorluk çekebiliyorlar. Zorluklara rağmen azmi ve gayreti olan öğrencilerimiz Kur'an öğrenmeyi başarabiliyor. Buraya da mutlu olarak geliyor. Sadece Kur'an-ı Kerim okumak için değil, aynı zamanda sosyal bir ortam oluşturmuş oluyoruz çünkü görme engelli oldukları için evlerinden çıkıp sosyal ortamlara katılımları zor. Bazen parmaklarının hissetmeme durumu olduğunda ara vermeyi teklif ettiğim zaman devam etmek istiyorlar."

        - "Okumayı ve öğrenme duygusunu herkes yaşamalı"

        Kursiyerlerden 42 yaşındaki Ayşe Türk de derslere katıldığında öğrenme sürecinin zorluklarına rağmen kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.

        Sürecin zor olduğunu ama gayret etmekten vazgeçmediğini ifade eden Türk, "Öğrenmek için daha da çabalayacağım. Okumayı ve öğrenme duygusunu herkes yaşamalı. Evde boş vakit geçirmektense burada uğraşmak beni daha çok rahatlatıyor. Hocamız çaba göstermeseydi biz halen evde oturuyor olacaktık." diye konuştu.

        Kursiyerlerden 26 yaşındaki Nazlı Zorlu ise harflere ilk dokunduğunda zorlandığını ancak aksatmadan devam ettiği eğitimlerle başarıya ulaştığını kaydetti.

        Zorlu, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuduğum an sanki dünyaların benim olduğunu hissediyorum." dedi.

        24 yaşındaki Eda Zorlu da ailesinin ve hocasının çabalarıyla Kur'an-ı Kerim'e geçmek üzere olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'e geçmeme az kaldı. 2 yıl önce boncuklarla ve tablet kabartma kağıtlarıyla başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. En büyük hayalim hafız olmak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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