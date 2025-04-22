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        Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı, Konya'dan kupayla döndü

        Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nda şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:42
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        Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı, Konya'dan kupayla döndü
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        Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nda şampiyon oldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre , Nevşehir Belediyespor, 18-21 Nisan'da Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nı lider tamamladı.

        Müsabakalarda, Ukrayna'nın HC Vinnitsa 1981'i 5-1, Macaristan'ın Epitok HC'yi 6-1 ve Danimarka'nın Orient Yyngby Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek finale yükselen Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı, finalde ise Ukrayna takımı HC Vinnitsa 1981'i 10-0 yenerek şampiyon oldu.

        Ödül töreninde, takıma başarı belgeleri ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, kupayı ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, takım yöneticileri ve oyuncuları tebrik ederek, "Hep birlikte şampiyonu alkışlıyoruz. Nevşehir'imize hayırlı olsun, çocuklarımız iyi iş başardılar. Sevinçliyiz, mutluyuz, inşallah sporun her branşında daha çok başarılar elde edeceğiz. Bütün gayemiz Nevşehir'i her platformda en iyi noktalara getirmek olacak. Avrupa Şampiyonluğu ülkemiz ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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