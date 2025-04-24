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        Nevşehir'de çalıştıkları inşaattan kombi çalan 3 zanlı yakalandı

        Nevşehir'de çalıştıkları inşaattaki kombileri çaldıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:43
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        Nevşehir'de çalıştıkları inşaattan kombi çalan 3 zanlı yakalandı
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        Nevşehir'de çalıştıkları inşaattaki kombileri çaldıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz Mahallesi'ndeki bir inşaatta üç kombinin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        İnşaat alanının çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık zanlılarının aynı inşaatta asansör kurulumu yapan O.G. (19), K.Y. (40) ve C.C. (34) olduğunu belirledi.

        Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların kombileri sattıkları kişinin bilgilerini vermesi üzerine, çalınan malzemeler ekiplerce alınarak sahibine teslim edildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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