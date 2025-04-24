Nevşehir'de çalıştıkları inşaattan kombi çalan 3 zanlı yakalandı

İnşaat alanının çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık zanlılarının aynı inşaatta asansör kurulumu yapan O.G. (19), K.Y. (40) ve C.C. (34) olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz Mahallesi'ndeki bir inşaatta üç kombinin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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