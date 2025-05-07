Nevşehir'de motosikletinin plakasını maske ile kapatan sürücüye para cezası

Plakayı gizlemek suretiyle kural ihlali yapan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 19 bin 396 lira trafik idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde motosikletinin plakasını medikal maske ile kapatan sürücüye,19 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.

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