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        Nevşehir'de motosikletinin plakasını maske ile kapatan sürücüye para cezası

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde motosikletinin plakasını medikal maske ile kapatan sürücüye,19 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:07 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:07
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        Nevşehir'de motosikletinin plakasını maske ile kapatan sürücüye para cezası
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde motosikletinin plakasını medikal maske ile kapatan sürücüye,19 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, motosikletinin arka plakasını medikal maskeyle kapatan sürücü durdurularak işlem yapıldı.

        Plakayı gizlemek suretiyle kural ihlali yapan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 19 bin 396 lira trafik idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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