Nevşehir'de kadınlara yönelik gassal kursu düzenleniyor

Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik düzenlenen gassal kursunda yılın 4 ayında 200 kişi eğitim aldı.

Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde 3 yıldır düzenlenen ve toplam 32 saat süren kursta, cenazenin dini usullere göre yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Kurs eğitmeni Hayriye Çakıl, AA muhabirine, 2023'te 125, 2024'te 16, bu yıl ise 200 kadının sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Önceki yıllarda genellikle ilahiyat fakültesi öğrencileri ve mezunlarının başvurduğu kurslara artık her yaş ve meslek grubundan talep olduğunu anlatan Çakıl, şöyle konuştu:

"Son yıllarda artan olumsuz doğal afetler ve depremlerden sonra insanlarımız cenaze hizmetlerini öğrenmek istiyor. Önceden ev kadınları pek talep etmezken, şu anda bütün yaş gruplarından talep var. Bu bütün Müslümanların bilmesi gereken bir görev. Kursiyerlerimiz 'Artık yakınlarımızı kendimiz kefenlemek ve son görevimizi yapmak istiyoruz.' diyor. Sertifika almaya hak kazananlardan gassal olup meslek sahibi olanlar da oldu."