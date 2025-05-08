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        Nevşehir'de trafik denetimlerinde 14 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı

        Nevşehir'de jandarma ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 14 sürücüye 70 bin 559 lira idari cezası uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:10
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        Nevşehir'de trafik denetimlerinde 14 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı
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        Nevşehir'de jandarma ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 14 sürücüye 70 bin 559 lira idari cezası uyguladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar ve Mustafapaşa beldelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet ve plaka kontrolü için uygulama yaptı.

        Toplam 53 motosiklet sürücüsü kontrol edilen denetimlerde, 14 sürücüye ehliyetsiz, kasksız, plakasız ve alkollü motosiklet kullanmaktan toplam 70 bin 559 lira ceza yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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