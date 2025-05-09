Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Uzun için mevlit okutuldu
Nevşehir'deşehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için mevlit okundu.
Nevşehir'deşehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için mevlit okundu.
Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camisi'nde cuma namazı öncesinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Kazım Güzel, mevlit programının ardından Uzun ve tüm şehitler için dua etti.
Cuma namazı çıkışında jandarma personeli, cemaate ikramda bulundu.
Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, 29 Nisan'da Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olmuştu.
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