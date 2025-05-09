Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Uzun için mevlit okutuldu

İl Müftüsü Kazım Güzel, mevlit programının ardından Uzun ve tüm şehitler için dua etti.

Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camisi'nde cuma namazı öncesinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

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