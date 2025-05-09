Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Uzun için mevlit okutuldu

        Nevşehir'deşehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için mevlit okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Uzun için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'deşehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için mevlit okundu.

        Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camisi'nde cuma namazı öncesinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

        İl Müftüsü Kazım Güzel, mevlit programının ardından Uzun ve tüm şehitler için dua etti.

        Cuma namazı çıkışında jandarma personeli, cemaate ikramda bulundu.

        Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, 29 Nisan'da Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Cevdet Yılmaz: İklim kanunu ile ilgili tezviratlarla kamuoyunun kafası karı...
        Cevdet Yılmaz: İklim kanunu ile ilgili tezviratlarla kamuoyunun kafası karı...
        Nevşehir'de trafik denetimlerinde 14 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı
        Nevşehir'de trafik denetimlerinde 14 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı
        Emekli işçi, dağlardan topladığı volkanik taşlarla evinin bahçesine sanat d...
        Emekli işçi, dağlardan topladığı volkanik taşlarla evinin bahçesine sanat d...
        Nevşehir'de "Özel İnsanlar Spor Şenliği ve İl Şampiyonası" düzenlendi
        Nevşehir'de "Özel İnsanlar Spor Şenliği ve İl Şampiyonası" düzenlendi
        Nevşehir'de kadınlara yönelik gassal kursu düzenleniyor
        Nevşehir'de kadınlara yönelik gassal kursu düzenleniyor
        Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri üretirken öğreniyor
        Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri üretirken öğreniyor