Nevşehir'de "Engelliler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Nevşehir'de "Engelliler Haftası" kapsamında, özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla etkinlik yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çim sahasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yaptığı konuşmada, kent genelindeki 1218 özel öğrenciye her türlü imkanı sunabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Yazıcı, "İlimizde 6 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bulunurken, devletimiz bu kapsamdaki gideler için aylık 7 milyon 303 bin lira ödemektedir. Allah devletimize zeval vermesin. Engelli kardeşlerimizle toplumumuzun daha da iyi kaynaşması ve geleceğe hazırlanabilmesi için hep beraber mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.