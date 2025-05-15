Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de "Engelliler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Nevşehir'de "Engelliler Haftası" kapsamında, özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de "Engelliler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de "Engelliler Haftası" kapsamında, özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla etkinlik yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çim sahasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yaptığı konuşmada, kent genelindeki 1218 özel öğrenciye her türlü imkanı sunabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Yazıcı, "İlimizde 6 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bulunurken, devletimiz bu kapsamdaki gideler için aylık 7 milyon 303 bin lira ödemektedir. Allah devletimize zeval vermesin. Engelli kardeşlerimizle toplumumuzun daha da iyi kaynaşması ve geleceğe hazırlanabilmesi için hep beraber mücadele ediyoruz." diye konuştu.

        Programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı!
        Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
        Nevşehir'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
        Nevşehir'de usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza
        Nevşehir'de usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza
        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Patates üreticisi genç çiftçi ekonomiye tohumla katk...
        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Patates üreticisi genç çiftçi ekonomiye tohumla katk...
        Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 6 bin 300 lira c...
        Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 6 bin 300 lira c...
        Nevşehir'de hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Nevşehir'de hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları'ndan şehit annelerine ziyaret
        AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları'ndan şehit annelerine ziyaret