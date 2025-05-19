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        Felçli hasta sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

        BEHÇET ALKAN - Kayseri'de beynine pıhtı atması sonucu felç kalan 70 yaşındaki Metin Yıldız, sedyeyle getirildiği Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:22
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        Felçli hasta sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
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        BEHÇET ALKAN - Kayseri'de beynine pıhtı atması sonucu felç kalan 70 yaşındaki Metin Yıldız, sedyeyle getirildiği Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.

        Nevşehir'in şifalı termal kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Kozaklı'da bulunan hastanede, A ve C grubu şifalı sulara sahip termal kaynakların yanı sıra robotik yürüme cihazları ile egzersiz ve terapi alanlarıyla hastalara hizmet sunuluyor.

        Yaklaşık 3 yıl önce Kayseri'de yaşadığı rahatsızlık sonucu felç kalan Yıldız, yılın belirli dönemlerinde tedavi gördüğü hastanenin koridorlarında yeniden adım atmanın heyecanını yaşadı.

        Metin Yıldız, AA muhabirine, rahatsızlanmadan önce amatör olarak voleybol, futbol ve masa tenisi sporuyla ilgilendiğini söyledi.

        Yaşadığı sağlık sorununun ardından yeniden eski günlerine dönmenin hayalini bile kuramadığını anlatan Yıldız, tedavi sürecinin ardından hayata mutlu gözlerle bakabildiğini dile getirdi.

        - "Yatakta oturmak bile bana yeter diyordum"

        Üst düzey teknolojik imkanları kendileri ve tüm hastalar için seferber eden devlete teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Sporcuydum, sağlıklı bir insan olduğumu düşünüyordum. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 gün yoğun bakımda tedavi görüp taburcu oldum. Evde kaldığım süreçte fizyoterapistten destek alıyordum. Sedyeyle gidiyordum. Sonra burayı tavsiye ettiler. Buradan memnunum, güzel hizmet veriyorlar. Bire bir yakından ilgileniyorlar. Buraya sedyeyle geldikten 6 ay sonra tekerlekli sandalyeye, 6 ay sonra da bastona geçtim. Şimdi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Tansiyonum olduğu için termal havuzlara giremedim ama buradaki tüm cihazlarla hizmet verdiler. Buraya ilk geldiğimde ümitsizdim. 'Yatakta oturmak bile bana yeter' diyordum ama bu hale geldik. Daha da iyi olacağıma inanıyorum. Ziyaretime gelenler ayaklarıma iğne batırırdı, hiç hissetmezdim. Yakınlarım iyileşmiş olmama çok şaşırdı."

        - "Buraya geldikten sonra ümitlerimiz yeşerdi"

        Metin Yıldız'in eşi Tenzile Yıldız da sağlık sorununun başladığı ilk dönemden itibaren tüm umutlarını kaybettiklerini ifade etti.

        Kozaklı'da iyileşmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Yıldız, "Aslında umudumuz yoktu, boşluğa düşmüştük. Buraya geldikten sonra ümitlerimiz yeşerdi. Hastanedeki personel de biz de çaba sarf ettik. Şimdi yürüyor, kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, mutluyuz." diye konuştu.

        Metin Yıldız'ın tedavi sürecini takip eden fizyoterapist Şefika Çelen de hastanede birçok umudunu yitirmiş hastayı gülen gözlerle uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hastamız buraya sedyeyle geldi. Robotik cihazlar ve fizik tedavimiz sonrası aşama aşama iyileşti. Şu anda bastonla yürüyor. Aslında normal yürüme yapabilir ancak sol bacağındaki menüsküse bağlık aksaklık nedeniyle baston kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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