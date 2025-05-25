Tenise ilgi duyan lise öğrencisi Doğan'ın hedefi milli formayı giymek

Nevşehir'de 4 yıl önce tenisle tanışan 15 yaşındaki Cengiz Doğan'ın hedefi milli formayı giymek.

Merkeze bağlı Göre beldesinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Doğan, 11 yaşındayken ailesinin desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı ücretsiz yaz spor okuluna katıldı.

İlde katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Doğan, milli formayı giyip ülkeyi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

Doğan, AA muhabirine, tenisle tanıştıktan sonra hoşuna gittiğini ve eğlenceli bulduğu için devam etme kararı aldığını söyledi.

Kentte düzenlenen yarışmalarda birçok derece elde ettiğini belirten Doğan, "Mersin, Ankara ve Aksaray'da düzenlenen turnuvalarda dereceler elde ettim. Hedeflerim arasında Türkiye birinciliği var. Uzun vadede ise uluslararası maçlarda ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Doğan'ın antrenörü Burak Cenan ise sporcusunun beldeden merkeze gelip gittiğini ve antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü ifade etti.