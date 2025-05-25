Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Tenise ilgi duyan lise öğrencisi Doğan'ın hedefi milli formayı giymek

        Nevşehir'de 4 yıl önce tenisle tanışan 15 yaşındaki Cengiz Doğan'ın hedefi milli formayı giymek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tenise ilgi duyan lise öğrencisi Doğan'ın hedefi milli formayı giymek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de 4 yıl önce tenisle tanışan 15 yaşındaki Cengiz Doğan'ın hedefi milli formayı giymek.

        Merkeze bağlı Göre beldesinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Doğan, 11 yaşındayken ailesinin desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı ücretsiz yaz spor okuluna katıldı.

        İlde katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Doğan, milli formayı giyip ülkeyi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

        Doğan, AA muhabirine, tenisle tanıştıktan sonra hoşuna gittiğini ve eğlenceli bulduğu için devam etme kararı aldığını söyledi.

        Kentte düzenlenen yarışmalarda birçok derece elde ettiğini belirten Doğan, "Mersin, Ankara ve Aksaray'da düzenlenen turnuvalarda dereceler elde ettim. Hedeflerim arasında Türkiye birinciliği var. Uzun vadede ise uluslararası maçlarda ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Doğan'ın antrenörü Burak Cenan ise sporcusunun beldeden merkeze gelip gittiğini ve antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü ifade etti.

        Doğan'ın okulunu da aksatmadığını ve başarılı bir öğrenci olduğunu kaydeden Cenan, sporcusunun gelecekte ülkeyi iyi bir şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de Slow Food Yeryüzü Pazarı açıldı
        Nevşehir'de Slow Food Yeryüzü Pazarı açıldı
        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, görevine başladı
        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, görevine başladı
        Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziy...
        Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziy...
        Polis memuru, iş stresini boş zamanlarında kaligrafi sanatıyla atıyor
        Polis memuru, iş stresini boş zamanlarında kaligrafi sanatıyla atıyor
        Nevşehir'de lise öğrencilerinden müzik dinletisi etkinliği
        Nevşehir'de lise öğrencilerinden müzik dinletisi etkinliği
        Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı
        Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı