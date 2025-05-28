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        Gülşehir 2. Mantarkaya Kitap Günleri başladı

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde belediye organizasyonuyla düzenlenen 2. Mantarkaya Kitap Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:42
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        Gülşehir 2. Mantarkaya Kitap Günleri başladı
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde belediye organizasyonuyla düzenlenen 2. Mantarkaya Kitap Günleri başladı.

        Osmanlı devlet adamı Gülşehirli Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa'nın hayatını anlattığı kitabı 2. Mantarkaya Kitap Günleri etkinliğinde okuyucuyla buluşturan eğitimci yazar Oğuz Özden, "Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte açılan stantlarda binlerce kitabı Gülşehirlilerin beğenisine sunuyoruz. Okuyucuların son çıkan güncel kitapları burada bulma imkanları oluyor. Bu etkinliğin bölgemizde düzenlenmesinin yararlı olduğuna inanıyorum." dedi.

        Yazar Kenan Bıyıklı da "Ülke genelinde çeşitli fuarlara katılıyorum. İstanbul TÜYAP, Çorlu, Karaman, Bursa ve Diyarbakır gibi illerde kitap fuarlarına katıldım. Hem okurlarla hem yazar arkadaşlarla olmaktan keyif alıyorum." diye konuştu.

        Gazeteci yazar Osman Aytekin ise "İlk yazılarım 1984 yılında ulusal bir gazetede yayımlandı. 2000 yılında ilk kitabım çıktı, bugüne kadar çizgi roman, çocuk öyküleri ve araştırma konularını işlediğim 22 kitabım yayımlandı. Okuyucularla zaman zaman buluşuyoruz. Gülşehir'de düzenlenen 2. Mantarkaya Kitap Günleri programına katıldık. Okuyucuların ilgisinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

        3 gün sürecek 2. Mantarkaya Kitap Günleri'nde yazar buluşmaları, imza günleri, panel, söyleşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinletileri ile çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

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