Nevşehir'de Filistin'e destek kermesinde 940 bin lira toplandı

Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şube Temsilcisi Zeynel Duyum, yaptığı açıklamada, "İslam, bizlere yardımlaşmayı ve mazlumun yanında olmayı emreder. Zulüm altındaki Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak amacıyla bu kermesi düzenledik. Rabbim yapmış olduğumuz iyilikleri kabul eylesin ve Filistinli kardeşlerimize zafer nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Nejdet Ersan Parkı'nda 28-30 Mayıs'ta açılan ve gelirinin Filistin halkına yardım olarak gönderileceği belirtilen kermes sona erdi.

TürkiyeDiyanet Vakfı Nevşehir Şubesi ve Eğitime Destek Platformu işbirliğinde 3 gün önce açılan "Filistin'e Destek Kermesi"nde 940 bin lira gelir elde edildi.

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