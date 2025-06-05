Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Nevşehir Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vilayetler Evi Sosyal Tesisleri'ndeki programda, Vali Ali Fidan, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Fidan, buradaki konuşmasında, Kurban Bayramı'nın Türkiye ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini dileyerek, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Etkinlikte, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.