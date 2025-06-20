Nevşehir Valisi Fidan, karne dağıtım törenine katıldı

Okuldaki öğretmen ve öğrenci velileriyle sohbet eden Fidan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karneleri dağıtan Fidan, öğrencileri tebrik ederek, verimli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan da katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki Yunus Emre İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

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