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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:59
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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.Y. ve maktul Servet Nur Şahin'in yakınlarının avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve sanığın avukatları salonda hazır bulundu.

        Sanık E.Y, savunmasında pişman olduğunu belirterek, maktulün yakınlarına başsağlığı diledi.

        Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık E.Y'yi "eski eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Ayrıca sanığa "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

        - Olay

        Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta 12 Şubat'ta çıkan tartışmada E.Y, eski eşi Servet Nur Şahin'e tabancayla ateş etmiş, yaralı kadın kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli E.Y, polise teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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