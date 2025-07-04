GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de yan yatan saman yüklü römorktan sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

Aramanın yapıldığı alana yaklaşık bir kilometre mesafedeki köprü altında bulunan cenaze, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Havuzdaki suyun kontrollü tahliyesi için arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından, M.A'nın cesedi bir vatandaş tarafından fark edilip ekiplere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Suya düşen 3 kişi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, M.A. (20) ise gözden kayboldu.

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