Dijital dünyanın verileri Kapadokya'da yer altına taşınacak

BEHÇET ALKAN - Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarının, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından hazırlanan çalışmayla enerji verimliliği ve güvenlik avantajları nedeniyle veri merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor.

Dijital dünyanın temel taşı konumundaki veri merkezlerinin, büyük ölçekli veri depolama, işleme ve yönetme işlevleriyle ülkeler için her geçen yıl önemi artıyor.

İnternet ve telekomünikasyon sistemlerinin verilerini barındıran merkezleri yer altına taşımayı hedefleyen AHİKA'nın "Veri Merkezi Kurulumu Fizibilite Analizi Çalışması" tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul gören çalışmayla yurt içi ve dışındaki veri merkezi yatırımcılarının Nevşehir'e yönelmesi bekleniyor.

- "Veri merkezlerinin kurulmasında afet, savaş ve terör risklerinin az olması önemli"

AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, AA muhabirine, dünyada sosyal medya ağlarının artması ve son yıllarda yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasının veri merkezi ihtiyaçlarını ortaya çıkardığını söyledi.

Kapadokya'nın güvenli bir yer olması, fiziki yapısı, coğrafi konumu dolayısıyla veri merkezleri açısından çok sayıda avantaja sahip olduğuna dikkati çeken Varol, şöyle konuştu:

"Çalışmamızda Nevşehir'de kurulacak veri merkezinin yatırım ve işletme maliyetinin İstanbul ve Ankara'ya kıyasla yüzde 45 düşük maliyetli olabileceğini gördük. Elektrik giderinin de İstanbul'a kıyasla yüzde 24 oranında düşeceğini hesapladık. Veri merkezlerinin kurulması için yer seçilmesinde doğal veya insan kaynaklı afet ile savaş ve terör risklerinin az olması önemli. Nevşehir deprem riski en az olan illerden biri ve ülkenin de ortasında. Bu yüzden veri güvenliği sağlanmasında önemli potansiyele sahip."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni teşvik sisteminde yer alan "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" ile Nevşehir'de kurulacak yer altı veri merkezlerine özel teşvikler de sağlanacağını kaydeden Varol, "Bakanlıkça özel sektör yatırımlarına teşvikler sunulacak. 240 milyon liraya kadar kredi desteği, makine teçhizat hibe desteği, vergi muafiyeti ve indirimi ile SGK işveren kurum desteği sağlanacak." diye konuştu.