Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler bölgeyi gökyüzünden keşfetti

        Yaz tatilinde kültür turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya bölgesini gökyüzünden keşfetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:23 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler bölgeyi gökyüzünden keşfetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yaz tatilinde kültür turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya bölgesini gökyüzünden keşfetti.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, yer altı şehirleri, doğal güzelliklerle kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapellerinin yanı sıra farklı tur aktiviteleriyle yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

        Kapadokya'daki doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerle bezeli merkezleri ziyaret eden turistler, bölgenin simgelerinden olan sıcak hava balon turuna katılarak manzarayı gökyüzünden de izleme imkanı buldu.

        Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.

        Onlarca sıcak hava balonu peribacaları üzerinde süzülürken, manzaraya ahenk kattı.

        Tura katılanlardan Mustafa Erim Rüstemoğlu, AA muhabirine, ailesiyle geldikleri bölgeyi havadan izleyebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güzel bir deneyim oluyor. Buradaki atmosfer muhteşem. Balonla manzarayı görüş açısı çok güzel." dedi.

        Fatih Ülger, yaya olarak gezdiği vadileri kuş bakışı izlemek için ilk defa balon turuna katıldığını kaydederek, "Herkese denemesini tavsiye ederim. Yaz tatili turizmi açısından güzel bir etkinlik. Daha önce balonları izledim ama hiç binmemiştim." diye konuştu.

        Avustralyalı Brian Black ise Kapadokya'nın fotoğraflarını inceledikten sonra tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

        İki gündür bölgedeki turistik alanları gezdiğini vurgulayan Black, "Kapadokya'yı çok sevdim. Sıcak hava balonuyla tura katılmak inanılmaz heyecan verici." ifadesini kullandı.

        Alman turist Herta Ostermeier de arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'nın jeolojik yapısının ilgisini çektiğine dikkati çekerek, "Burası çok güzel bir yer. Bu yıl tatilimizi burada değerlendirmek istedik. Bölgeyi keşfetmek istediğimiz için balon turuna katıldık." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu
        Nevşehir'de kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu
        8 gündür kayıp olarak aranıyordu, barajda ölü bulundu
        8 gündür kayıp olarak aranıyordu, barajda ölü bulundu
        Nevşehir'de silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Nevşehir'de silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de kural ihlali yapan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Nevşehir'de kural ihlali yapan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        LGS'de tam puan alan öğrenci, vefat eden amcasının hayalini gerçekleştirmek...
        LGS'de tam puan alan öğrenci, vefat eden amcasının hayalini gerçekleştirmek...