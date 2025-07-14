Down sendromlu milli sporcudan ödül töreninde sürpriz evlilik teklifi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile SOBE Vakfı iş birliğiyle 10-12 Temmuz'da gerçekleştirilen oyunların ardından ödül töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.