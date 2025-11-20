Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        20.11.2025 - 16:54
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Nevşehir'e bir araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Derinkuyu ilçesinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 462 uyuşturucu hap ve 77 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Araçta bulunan O.Ö. ve D.P. gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

