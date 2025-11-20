Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Ekipler, Derinkuyu ilçesinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 462 uyuşturucu hap ve 77 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Nevşehir'e bir araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

