Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Eski çobanın sıra dışı çan koleksiyonu

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde yaşayan 56 yaşındaki Ömer Özdemir, gençliğinde toplamaya başladığı koyun çanlarını çaldırmasına rağmen yeniden biriktirerek bahçesinde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski çobanın sıra dışı çan koleksiyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde yaşayan 56 yaşındaki Ömer Özdemir, gençliğinde toplamaya başladığı koyun çanlarını çaldırmasına rağmen yeniden biriktirerek bahçesinde sergiliyor.

        Gençliğinde yaylalarda küçükbaş hayvan otlatan Özdemir, çobanlık yaparken çıkardıkları seslerden etkilenerek koyun çanı toplamaya başladı.

        Özdemir’in sayısı 650’yi bulan çan koleksiyonu, 1990’lı yıllarda köydeki evine giren hırsızlar tarafından çalındı.

        Uzun yıllar Ankara'da işçi olarak çalıştıktan sonra üç yıl önce emekli olup köyüne dönen Özdemir, satın alarak yeniden biriktirmeye başladığı 100'ün üzerindeki çanı evinin dış duvarları ile bahçesindeki ağaçlarda sergiliyor.

        Ömer Özdemir, AA muhabirine, çanların kendisi için bir eşyadan öte yaşamına ritim katan, hatıralarını canlandıran aletler olduğunu söyledi.

        Topladığı 650 çanı çalındığı için çok üzüldüğünü anımsatan Özdemir, zamanla tekrardan 100'ün üzerinde çan biriktirdiğini dile getirdi.

        Çanların tınısını dinlemekten büyük keyif aldığını söyleyen Özdemir, çevre köylerdeki çobanlardan ve Bor ilçesindeki üreticilerden çan satın almaya devam ettiğini ifade etti.

        - Çocukluğunda yokluktan dolayı oyuncakları sadece çanlardan oluştu

        Çocukluğunda yokluktan dolayı oyuncaklarının sadece çanlardan oluştuğunu, eline aldığı çanların kendisini yıllar öncesine götürdüğünü dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "Yıllarca şehirde yaşadım, emekli oldum geldim ama hala bu çan merakımı içimden atamadım. Çobanlık yaptığım için bu çanları koleksiyon olarak tutuyorum. Arada çıkıyorum temizliyorum, bana moral veriyor. Şimdi çobanlık yapmıyorum, sürüm de yok. 36 sene oldu çobanlığı bırakalı ama bu merakı içimden atamadım. İyi çan buldukça alıyorum. Bor'a gitsem oradan yine alırım. O kadar merak var içimde. İçim doymuyor bu çana, doyamadım. Bir insan müzik dinlerken nasıl keyif alıyorsa çan sesi de bana terapi oluyor. Bunların sesi hakikaten bir melodi gibi, hepsinin sesi farklı."

        Geçmişte köylerinde çok sayıda sürü bulunduğunu, hayvanların boyunlarındaki çanların bütün köyde yankılanan melodiler çıkardığını dile getiren Özdemir, çocukluğundan aşina olduğu bu seslerle derin bir duygusal bağ kurduğunu anlattı.

        - Köyünden ve sosyal medyadan ilgi görüyor

        Koleksiyonu görenlerin ilgi gösterdiğini, sosyal medyadan da teşvik edici mesajlar aldığını ifade eden Özdemir, "Köydekiler, 'Ömer'im iyi ki varsın, bize eskileri hatırlatıyorsun. Çan seslerini duyunca köye sürü iniyor zannediyoruz.' diyorlar. Almanya'dan biri, 'Ömer kardeşim o çanları sallarken hanımla duygulandık, gözlerimizden yaşlar indi. Bizi çok eskilere götürdün. 45 yıl oldu gurbete geldim. Hakikaten çok duygusal bir an yaşadık.' diye yazmış. Çanların sesini duyanlardan güzel mesajlar geliyor." diye konuştu.

        Paslandıklarında çıkardıkları tınıları değişen çanların bakımını özenle yaptığını vurgulayan Özdemir, koleksiyonuna yeni parçalar eklemeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

        Necla Özdemir ise eşinin çok sevdiği koleksiyonun bakım ve muhafazasına yardımcı olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Nevşehir'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Nevşehir'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına büyük ilgi gördü
        Nevşehir'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına büyük ilgi gördü
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde "Acil Servis" tiyatro oyunu sahne...
        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde "Acil Servis" tiyatro oyunu sahne...
        Kapadokya'da sis etkili oldu
        Kapadokya'da sis etkili oldu