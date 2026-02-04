Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Kapadokya'daki Zelve ve Paşabağı ören yerleri geçen yıl 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

        BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında bulunan Nevşehir'deki Zelve ve Paşabağı, geçen yıl 1 milyon 271 bin 943 ziyaretçi çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'daki Zelve ve Paşabağı ören yerleri geçen yıl 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında bulunan Nevşehir'deki Zelve ve Paşabağı, geçen yıl 1 milyon 271 bin 943 ziyaretçi çekti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Avanos ilçesine 5 kilometre mesafedeki Paşabağı Ören Yeri ile buraya 1 kilometre uzaklıktaki Zelve Ören Yeri, Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

        Her iki ören yerini geçen yıl ocakta 48 bin 770, şubatta 42 bin 641, martta 71 bin 215, nisanda 151 bin 353, mayısta 173 bin 514, haziranda 126 bin 827, temmuzda 96 bin 942, ağustosta 120 bin 454, eylülde 126 bin 100, ekimde 152 bin 438, kasımda 107 bin 865, aralıkta ise 53 bin 824 ziyaretçi gezdi.

        Geçen yıl toplam 1 milyon 271 bin 943 ziyaretçi çeken Zelve ve Paşabağı ören yerleri, önceki sene 948 bin 746 kişiyi ağırlamıştı.

        - "Kapadokya dünyada üç şekilde gezilebilen tek yerdir"

        Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, Kapadokya'da peribacalarının en yoğun olduğu bölgelerin arasındaki ören yerlerinin, kayadan oyma şapel ve barınma alanlarıyla ilgi çektiğini söyledi.

        Yılın her döneminde turist ağırlanan ören yerlerini daha çok Güney Amerikalı ve Uzak Doğulu turistlerin ziyaret ettiğini belirten Onur, şöyle konuştu:

        "Bölgemiz, gerek tarihi gerek kültürel gerekse coğrafi yapı olarak eşine az rastlanır bir alandır. Kapadokya dünyada üç şekilde gezilebilen tek yerdir. Yerin altına indiğinizde yer altı şehirleri farklı bir dünya, yer yüzeyi yine farklı, balonla gökyüzüne yükseldiğinizde de başka bir dünya karşınıza çıkar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgemiz, değerli bir turizm destinasyonudur. Zelve Ören Yeri, Kapadokya bölgesinin ilk yerleşim alanlarından, aynı zamanda son terk edilen yerleşim yeri. 1950'li yıllara kadar bir yerleşim vardı. Kaya düşmesi sonucu devletimizin iskan politikası kapsamında köy taşındı. Üç vadiden oluşmaktadır. İnsanlar ören yerlerine geldiğinde bir zaman makinesine girmişçesine yolculuğa çıkabilir. Paşabağı Ören Yeri ise bölgedeki jeolojik oluşumların en iyi gözlemlendiği şapkalı peribacalarının yoğun olduğu bir yerdir."

        - Ören yerleri yöre ekonomisine katkı sunuyor

        Zelve ve Paşabağı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında yapılarak yöre esnafının işletmesine verilen hediyelik eşya satış reyonları da bölge ekonomisine katkı sunuyor.

        Zelve-Paşabağı Esnaf Kooperatifi Başkanı Murat Öztürk, ören yerlerine ilginin bölge esnafını memnun ettiğini dile getirerek, "Burası, peribacalarının olması ve vadi yürüyüşü imkanı dolayısıyla her zaman turist çekmektedir. Yıl boyunca sezonuna göre ziyaretçiler değişiyor. Mart, nisan, mayıs döneminde İspanyollar, Meksikalılar, Brezilyalılar daha fazla oluyor. Kış döneminde de Çinli ve Güney Koreliler yoğunluk oluşturuyor." dedi.

        Esnaf Halil Coşkun da sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların insanların ilgisini çektiğini, her geçen yıl daha çok turistin ören yerlerini ziyaret ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı
        Nevşehir'de kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı
        FETÖ hükümlüsü Nevşehir'de yakalandı
        FETÖ hükümlüsü Nevşehir'de yakalandı
        JAKEM'de atlar eğitimde Jandarmanın dört nal gücü göreve hazırlanıyor
        JAKEM'de atlar eğitimde Jandarmanın dört nal gücü göreve hazırlanıyor
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de 641 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de 641 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Nevşehir'de 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi