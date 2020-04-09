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Nevşehir Belediyesi dezenfekte timi işbaşında

İHA

Nevşehir Belediyesince oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, sanayi sitesi, pazaryeri gibi toplumun ortak kullandığı alanlarda yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıyor. Nevşehir Belediyesi virüsle mücadelede ayrıca ilçe ve belde belediyeleri ile köy muhtarlıklarına da destek veriyor.

Nevşehir Belediyesi dezenfekte timi işbaşında

Nevşehir Belediyesince oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, sanayi sitesi, pazaryeri gibi toplumun ortak kullandığı alanlarda yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıyor. Nevşehir Belediyesi virüsle mücadelede ayrıca ilçe ve belde belediyeleri ile köy muhtarlıklarına da destek veriyor.
Nevşehir’de alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden bankalara, parklardan toplu taşıma araçlarına, kamu binalarından cadde ve sokaklara kadar dezenfekte işinde görev alan Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam donanımlı ekipmanlarıyla 7 gün 24 saat mesai yapıyor. COVID19 salgınına karşı vatandaşın sürekli temas halinde bulunduğu ortak kamusal alanlarda püskürtme yöntemiyle yüzeyleri dezenfekte eden ekipler, virüsün yayılabileceği alanları özenle temizliyor. Özel kıyafetli ve maskeli dezenfekte timleri, çalışmalar kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanıyor.

“İlçe ve Belde belediyelerine destek”
İl merkezinde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdürerek hijyen tedbirlerini en üst seviyede tutan Nevşehir Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri ile köy muhtarlarına da destekte bulunuyor. Küresel salgın haline gelen korana virüse karşı ülke olarak milli bir mücadelenin içerisinde olduğumuz bir dönemde ilçe ve belde belediyeleri ile örnek bir dayanışma sergileyen Nevşehir Belediyesi, Nevşehir’in çeşitli ilçe, belde ve köylerinde de vatandaşların sağlığını tehdit eden salgına karşı bütün imkânlarını seferber ediyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla ve bu zor günleri hep birlikte el ele vererek aşacağımıza olan inançla virüsle mücadele konusunda eğitimli personellerini, araç ve ekipmanları ile ilçe, belde ve köylere gönderen Nevşehir Belediyesi, buralarda da titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. İlçe merkezi ve beldelerde bulunan belediye ekiplerine çalışmalarında destek sağlayan Nevşehir Belediyesi, bugüne kadar Nar, Uçhisar, Kavak, Ortahisar gibi beldeler ile bazı köylerde dezenfekte çalışması yaparken, önümüzdeki günlerde farklı ilçe ve beldelerde de bu çalışmalarını sürdürmek için planlama yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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