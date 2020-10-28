Nevşehir'de, 650 litre sahte şarap ele geçirildi

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesindeki bağ evine düzenlenen operasyonda, 650 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesinde M.Ö.'nün bağ evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bağ evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 650 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-10-28 10:58:38
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