Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü Yerli fasulyenin tonu 6 bin 500 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü Yerli fasulyenin tonu 6 bin 500 TL

İHA

Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü Yerli fasulyenin tonu 6 bin 500 TL

Nevşehir’de patates siğili hastalığı nedeniyle alternatif tarım ürünü kapsamında deneme üretimine geçilen yerli tohum fasulyenin hasat çalışması devam ediyor. Yerli tohum ile dekar başına 500 kilogram ürün alındığı ve bu verimin Kanada’dan ithal edilen tohumun iki katı olduğu bildirildi.
Türkiye genelinde bitkisel üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca Nevşehir’de yüzde 75'i hibe olacak şekilde çiftçilere dağıtılarak ekimi yaptırılan kuru fasulyeler, sofraya geleceği günü bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile Nevşehir’in Kaymaklı Kasabası ile Çardak köyünde başta olmak üzere bölge genelinde 8 bin dekar alana ekimi yapılan yerli kuru fasulye hasadında rekolte bu yıl beklenenin üzerinde. Konu hakkında açıklama yapan Çardak köyü Muhtarı Adem Özer, dekar başı ortalama 400 kilo fasulye hasadı yaptıklarını söyledi. Özer “Çardak köyünde yaklaşık 5 bin dekar alana ekim yaptık. Şu an hasadını yaptığımız fasulyenin ton fiyatı 6 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor” dedi.
Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak fiyatların bir yıl önceki fiyatlara göre düşük olduğunu söyleyen fasulye üreticisi Osman Korkmaz ise, ürünleri depolarda muhafaza ederek talep geldikçe satacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.