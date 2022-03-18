NEVÜ'de 'Engellilik / Erişilebilirlik Konusunda Farkındalık Çalışması' gerçekleştirildi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı öğrencileri ‘Engellilik / Erişilebilirlik’ konusunda farkındalık çalışması yaptı.

NEVÜ Kozaklı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı öğrencileri, engelli bireylerin Kozaklı Meslek Yüksekokulu’na erişilebilirlikleri konusunda incelemeuygulama gerçekleştirerek süreç sonunda tespit edilen bulguları yüksekokul yönetimiyle paylaştı. Kozaklı MYO Konferans Salonunda gerçekleştirilen sunumda, engelli bireylerin erişilebilirlikleri hususunda yaşadıkları sorunlar, uygulama standartları ve taleplere dair çözüm önerileri belirtti.

Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Osman Yanık ve Sosyal Hizmetler Programı öğrencilerine engelli bireylerin erişilebilirlikleri konusunda yaptıkları çalışmadan ve sunumdan dolayı teşekkür eden Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Muhammet Özalp, dikkat çekilen sorunlar ve çözüm önerileri noktasında yönetim olarak kademeli bir şekilde iyileştirmelerin yapılacağını belirtti.

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