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Kapadokya 'Bir Başka Kapadokya' etkinliğine ev sahipliği yapacak

İHA

Kapadokya 'Bir Başka Kapadokya' etkinliğine ev sahipliği yapacak

Kapadokya, 1617 Mayıs 2022 tarihlerinde 'Bir Başka Kapadokya (Kapadokya Lezzetleri, Mustafapaşa)' etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Nevşehir Valiliği himayesinde, Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Alan Başkanlığı iş birliği ile yapılacak etkinlik süresince, 40 civarında gastronomi ve turizm kanaat önderine geçtiğimiz 2 Aralık 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dünyanın en iyi turizm köylerinden biri ilan edilen Mustafapaşa köyü tanıtılacak. bölgenin benzersiz ortamında Kapadokya lezzetlerini deneyimleme imkânı sunulacak.
Etkinlik; ilk gün Mustafapaşa’da saat 14.00’te Mehmet Şakir Paşa Medresesi’nde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşmaları ile başlayacak. Sonrasında, Kapadokya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser tarafından Mustafapaşa’nın genel tanıtımı yapılacak ve köyün tarihi ve sosyal zenginliklerini yansıtmak üzere seçilen mekânlar ziyaret edilecek. Ziyaret programı, Topakoğlu Konağı, Konstantin ve Eleni Kilisesi,Bebek Müzesi, Lulas Mahallesi, Aya Nikola Manastırı ve Vadisi ile Kapadokya Üniversitesi tarafından İdari Bina olarak kullanılan Haralambos Konağı’nı içeriyor. Gezi sırasında konuklara köyün tarihi ve mimarisi hakkında bilgiler verilecek. Bir Başka Kapadokya etkinliğinin ikinci gününde ise sabah kahvaltısı, eski Ürgüp TEKEL Şarap Fabrikasında, yeni KÜN Fabrika Yerleşkesinde bölgeye özgü ürünler ile hazırlanacak. Kahvaltı, Üniversite ve Nevşehir İli kadın kooperatiflerinin ortak çalışması ile yapılacak. Ziyaret sürecinde yerel işletmelerin de görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Etkinlik ile Kapadokya’nın değerlendirilmemiş iki kültür varlığı gündeme getirilmesi hedefleniyor. Nevşehir kadın kooperatiflerinin, derneklerinin ve yerel üreticilerin ürünlerini sergileyerek satış yapabilecekleri Gastro Kapadokya Yemek Şenliği etkinliğin ikinci gününde, Ürgüp Tekel Şarap Fabrikasında, yeni KÜN Fabrika Yerleşkesi’nde yapılacak. Siren sesiyle başlayacak olan şenlikte, tüm halka ve turistlere yönelik eğlenceli aktiviteler, yarışmalar ve sunumlar olacak.
Eski adı Sinasos olan Mustafapaşa köyü, Orta Çağ’a dayanan tarihi; Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemine tarihlenen 200 civarında tescilli yapısı ve kozmopolit kültürü ile Kapadokya tarihinde çok önemli bir yer olarak dikkat çekiyor. Mustafapaşa, Lozan Mübadelesi öncesi gayrimüslim ve Müslüman halkın ortak yaşam kültürünün, mübadele ile gelen Makedonya göçmenlerinin zenginliği ile harmanlandığı benzersiz bir kültürel yapıya sahip. köy, görkemli konakları süsleyen duvar resimleri, camii, kilise, manastırları ve abidevi Mehmet Şakir Paşa Medresesi ile Anadolu mimarisinde çok özel bir konumda bulunuyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı olan Mustafapaşa, aynı zamanda Türkiye’nin bir üniversiteye ev sahipliği yapan en küçük yerleşim birimi olma özelliğine de sahip. Bin 300 civarında yerli nüfusu ve iki bin civarında üniversite öğrencisi ile Mustafapaşa, Anadolu’nun hiç şüphesiz en ilgi çekici yerleşim birimlerinden biri. Bir yanda uçak teknolojisi atölyelerinde eğitim alan, insansız hava aracı laboratuvarlarında arge yapan öğrencileri, diğer yanda geleneksel köy yaşamı süren aileleri ile Mustafapaşa sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesinin mümkün olduğunun canlı bir kanıtı. UNWTO, Mayıs 2021’de ilk kez başlattığı 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü Programı' ile tüm dünyada, kırsal alanlarda turizmde yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu yaklaşımları benimseyen turizm köylerini belirlemiştir. En İyi Turizm Köyleri Programı turizmin kırsal kalkınma ve yerel toplumların refahını artırmadaki gücünü vurgulamayı hedeflemekte ve turizme odaklanılarak köylerin doğal çevresinin, biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin, yerel değerlerinin, yerel yemekler de dâhil yaşam şeklinin korunarak ekonomik değere çevrilmesinin mümkün olduğunun altını çizmektedir. Mustafapaşa, taşıdığı özelliklerle, UNWTO’nun programına katılan en iyi köy olarak tescil edildi.

Kapadokya Gastronomisi
Bir Başka Kapadokya (Kapadokya Lezzetleri, Mustafapaşa) etkinliği ile Kapadokya’nın sahip olduğu diğer turizm varlıklarının gölgesinde kalmış gastronomi zenginliğine bilinirlik kazandırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan ve www.gastrocappadocia.com portalında kamuoyunun beğenisine sunulan Kapadokya gastronomi envanteri misafirlere tanıtılacak, kendilerine bölge lezzetlerini deneyimleyeme imkânı sunulacak. Kapadokya Üniversitesi (KÜN), İç Anadolu’nun merkezinde büyük şehirlerden uzakta, evrensel bilimi ve hür düşünceyi olmazsa olmaz kabul eden, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevreye duyarlı bir yaşamı önceleyen bir grup entelektüel ve yerel kalkınma gönüllüsünün inisiyatifi ile Mustafapaşa köyünde, 2005 yılında kuruldu. KÜN, bugün altı bin civarındaki öğrencisi, beş yüzün üzerinde çalışanı ve 60 civarında bölüm ve programı ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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