        Haberler Bilgi Gündem Nevşehir İmsakiye 2026 - Nevşehir'de ilk iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Nevşehir İmsakiye 2026: Nevşehir'de ilk iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Ramazan ayının başlamasının ardından İmsakiye 2026 takvimi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen İmsakiye takvimi ile birlikte Nevşehir dahil 81 ilin ezan vakitleri belli oldu. Ramazan ayı boyunca tutulacak oruç ibadeti, imsak vakti ve akşam ezanı saati arasındaki süreyi kapsıyor. Peki, Nevşehir'de ilk iftar ne zaman yapılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 15:35 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:35
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşlar, 2026 İmsakiye takvimini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte Nevşehir dahil Türkiye’nin 81 ilindeki sahur ve iftar vakitleri kesinleşti. Ramazan boyunca oruç, imsak vakti ile akşam ezanı arasındaki süreyi kapsıyor ve bu süre illere göre değişiklik gösterebiliyor. Nevşehir gibi doğu illerinde oruç süresi, batı illerine göre biraz daha uzun olabiliyor. Peki, Nevşehir’de ilk iftar ne zaman yapılacak, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Nevşehir için 2026 Ramazan İmsakiyesi ile tüm ayrıntılar…

        2

        NEVŞEHİR İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Nevşehir İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.59'da bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.30 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.46'da okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.58 olacak.

        NEVŞEHİR İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arife Günü : 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        NEVŞEHİR İMSAKİYESİ

        Nevşehir iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Nevşehir İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Nevşehir Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Nevşehir Merkez, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp ve Acıgöl ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

        NEVŞEHİR İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        BU YIL KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

        2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu doğrultuda Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
