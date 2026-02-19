On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşlar, 2026 İmsakiye takvimini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte Nevşehir dahil Türkiye’nin 81 ilindeki sahur ve iftar vakitleri kesinleşti. Ramazan boyunca oruç, imsak vakti ile akşam ezanı arasındaki süreyi kapsıyor ve bu süre illere göre değişiklik gösterebiliyor. Nevşehir gibi doğu illerinde oruç süresi, batı illerine göre biraz daha uzun olabiliyor. Peki, Nevşehir’de ilk iftar ne zaman yapılacak, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Nevşehir için 2026 Ramazan İmsakiyesi ile tüm ayrıntılar…