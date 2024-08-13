Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Nevşehir'in üç asırlık lezzeti 'tahinli simit' coğrafi işaretle tescillendi

        Nevşehir'in üç asırlık lezzeti 'tahinli simit' coğrafi işaretle tescillendi

        Nevşehir'de sofralara lezzet katan 'tahinli simit', Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nohutla mayalanarak, un, tahin ve şeker karışımıyla fırınlarda yapılan Nevşehir tahinli simidin, Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası tarafından coğrafi işaret tescili için yapılan başvuru süreci tamamlandı.

        2

        Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası Başkanı Caner Erdoğan, gazetecilere, geçen yıl haziran ayında gerekli müracaatları yaptıklarını, inceleme sürecinin ardından ürünün tescillendiğini söyledi.

        3

        Tahinli simidin ilk olarak yaklaşık 3 asır önce 1720'li yıllarda Osmanlı sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde yöredeki fırınlarda üretilmeye başlandığını anlatan Erdoğan, "O zamandan günümüze kadar simit üretimi sürmüş. Şehrimizde en çok tüketilen ürünlerden. Talep olduğu zaman şehir dışına da gönderiliyor. Bu simidi üreten 5 fırınımız var. Biz bu geleneğin de hep devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

        4

        Erdoğan, tahinli simidin tescilden sonra Türkiye'de daha bilinir hale gelmesini beklediklerini belirtti.

        #Tahinli simit
        #Nevşehir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı