New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası

Reklam Kurulu aralarında Beymen, Ramsey, Sarar ve Vakko'nun da bulunduğu markaların indirimli satış reklamlarında eksik veya yanıltıcı bilgiler yer aldığı için işletmelere toplam 4 milyon 800 bin lira para cezası kesti.

Kurul açıklamasında, çok sayıda giyim üreticisinin, kampanyalarında yüzde 80'e varan indirim ifadeleri kullandığını belirtti. İfadelerin yanıltıcı olduğunun belirlendiğini vurguladı. İndirim uygulandığı iddia edilen ürünlerin stoklarının da yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada New Balance, Vans ve Camper'ın, ayakkabılarında domuz derisi kullandığı bilgisini tüketiciyle paylaşmadığının tespit edildiği ifade edildi.

REKLAM

Yapılan incelemelere göre Türkiye'de satışa sunulan ürünlerde domuz derisi kullanıldığının tüketiciye belirtilmediği, ancak yurt dışında uzantılı sitelerde bu bilginin verildiği belirlendi.

Bu çerçevede Reklam Kurulu, New Balance'a 1 milyon 730 bin lira ceza kesti.Vans markasına aykırılık nedeniyle 863 bin 580 lira ceza verildi. Camper markasının ise reklamlarının durdurulmasına karar verildi.

DOMUZ DERİSİ BULUNAN MODELLER

Açıklamada yer alan bilgilere göre 'www.newbalance.com.tr' sitesinde satışa sunulan"W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK", "U991LG2", kodlu ürünlerde domuz derisi kullanıldığı bilgisine yer verilmedi.