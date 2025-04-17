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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası karışık seyirle açıldı - Borsa Haberleri

        New York borsası karışık seyirle açıldı

        New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:46
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        New York borsası karışık seyirle açıldı
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        Açılışta Dow Jones endeksi, 450 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,17 azalışla 39.206,67 puana indi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 5.305,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kazançla 16.399,97 puana yükseldi.

        Dün satış baskısının yaşandığı teknoloji hisseleri bugün hafif toparlanırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında karışık seyir izlendi.

        Nvidia'nın H20 entegre devrelerinin Çin'e ve belirli diğer ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirilmesi ve ABD yönetiminin Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'i zayıflatmaya yönelik adımları değerlendirdiğine yönelik haber, ABD-Çin ticari geriliminin derinleşeceğine dair endişeleri artırmıştı.

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        Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da Bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu.

        Powell, "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır." diye konuştu.

        Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, para politikasının iyi konumlanmış durumda olduğunu, yakın zamanda faiz oranlarını değiştirmeye gerek görmediğini kaydetti.

        Gümrük vergilerinin enflasyonu artıracağı ve büyümeyi düşüreceğini söyleyen Williams, ancak bu etkinin ne kadar süreceğinin belli olmadığını dile getirdi.

        Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Nisan ile biten haftada 215 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

        Kurumsal tarafta da bugün açıkladığı bilançosunda bu yıla dair kar beklentilerini düşüren sigorta şirketi UnitedHealth'in hisseleri yüzde 17'nin üzerinde değer kaybetti.

        Diyabet ve kilo kaybı ilacının denemelerde olumlu sonuçlar vermesi sonrasında Eli Lilly'nin hisseleri ise yüzde 12'den fazla yükseldi.

        ABD'de piyasalar yarın Paskalya tatili nedeniyle işleme kapalı olacak.

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